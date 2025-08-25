В Сочи внедорожник сбил человека на переходе

В Сочи 19 августа на Курортном проспекте в Хостинском районе внедорожник «Ленд Ровер» под управлением 56-летнего водителя на регулируемом перекрестке наехал на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После столкновения водитель продолжил движение, допустив наезд на стоящий автомобиль «Белджи», который от удара отбросило на припаркованную «КИА». Затем внедорожник врезался в дерево и металлическое ограждение.

Пострадавшая была госпитализирована, водителю медицинская помощь не потребовалась. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности).

Вячеслав Рыжков