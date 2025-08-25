Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае по требованию прокуратуры временно закрыли опасную АЗС

Прокуратурой Предгорного района приостановлена работа опасной АЗС в ст. Ессентукской. На заправке не выполнялись правила пожарной безопасности, природоохранного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательств. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«Кроме того, эксплуатация АЗС осуществлялась без перерегистрации и присвоения соответствующего класса опасности в установленном порядке»,— отметили в ведомстве.

На основании этого, прокуратура обратилась в суд с иском о приостановке деятельности АЗС. Требования надзорного органа удовлетворены.

Наталья Белоштейн

