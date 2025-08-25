В Туапсе семейная пара предстанет перед судом за организацию проституции

Полиция передала в суд уголовное дело против супружеской пары из Туапсе, которую обвиняют в организации проституции. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 241 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По версии следствия, супруги наладили бизнес по предоставлению интимных услуг. 48-летний мужчина якобы занимался поиском женщин и клиентов, обеспечивал жильем сотрудниц и собирал выручку. 49-летняя супруга принимала вызовы по телефону и организовывала доставку девушек к заказчикам.

Обоим фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Анна Гречко