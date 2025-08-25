КБР вошла в тройку лидеров округа по выданным сертификатам «Продукция Кавказа»

Кабардино-Балкария вошла в тройку лидеров Северо-Кавказского федерального округа по количеству выданных сертификатов «Продукция Кавказа». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас знаком качества обладают 16 производителей из Кабардино-Балкарии: сертифицированы минеральная вода, кондитерские изделия, продукты из мяса птицы, свежие яблоки и клубника и картофель.

«Цель такой системы – повысить интерес потребителей к товарам, произведенным в регионе. Кроме того, сертификаты дают конкурентные преимущества при продвижении продукции по всей стране», – добавили в сообщении.

Константин Соловьев