Чрезвычайная и высокая пожароопасность сохраняется в Краснодарском крае

До конца суток 25 августа и в течение суток 26 августа местами в центральных районах края, северо-западных, северо-восточных, юго-западных и юго-восточных районах, а также на черноморском побережье прогнозируют чрезвычайную пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не использовать открытый огонь в лесах, разводить костры только на подготовленных площадках с минерализованной полосой не менее 0,5 м и полностью тушить их после использования. При обнаружении пожара следует немедленно сообщить в пожарную охрану, лесничество или администрацию поселения и организовать эвакуацию людей из опасной зоны.

Также рекомендуется избегать воздействия высокой температуры: носить светлую воздухопроницаемую одежду, использовать головной убор, чаще находиться в тени, не употреблять алкоголь и при необходимости контролировать потребление соли. В случае теплового удара нужно охладить тело, выпить воду и при потере сознания оказать реанимационные меры.

Анна Гречко