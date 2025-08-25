На Ставрополье более 92 тысяч жителей получили надбавки к пенсии

Более 92 тысяч инвалидов I группы или пенсионеров, достигшим 80 лет из Ставропольского края надбавку к пенсии получили надбавку к пенсии с начала 2025. Выплата заменила прежнее компенсационное пособие. Об этом сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на инфрмацию отделения СФР по региону.

В 2025 размер доплаты превысил 1,3 тыс. руб. Это сумма будет увеличиваться ежегодно с учетом индексации. Ранее это пособие было фиксированным и не превышало 1,2 тыс. руб.

В ведомстве отмечают, что доплата начисляется автоматически без допольнительных заявлений в СФР. Для жителей региона, получающего две пенсии, доплата положена только к одной из них.

Кроме этого, в страховом стаже учитываются периоды ухода за инвалидами или пожилыми старше 80 лет и приносят 1,8 пенсионного коэффициента в год.

Чтобы получить эту надбавку к стажу, жителям Ставрополье нужно подать заявление в отделение соцфонда.

Наталья Белоштейн