В Северной Осетии два человека погибли и 36 пострадали в ДТП за неделю

На дорогах в Северной Осетии за прошедшую неделю произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция по РСО-Алания.

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли два человека, еще 36 – получили ранения и травмы различной степени тяжести, из них 13 – несовершеннолетние в возрасте до 16 лет.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», 21 августа в Северной Осетии на повороте в село Фарн столкнулись Lada Granta и «Газель» — в ДТП пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

Константин Соловьев