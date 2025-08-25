В Геленджике задержали наркозакладчика с крупной партией мефедрона

27-летнего жителя Геленджика задержали при получении крупной партии наркотиков массой 207 грамм, которые он спрятал в лесном тайнике. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили, что злоумышленник готовил вещества для бесконтактного сбыта, расфасовывая их на разовые дозы.

При обыске у него дома были найдены весы, упаковка и остатки наркотика. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.