Курская область снизила экспорт на $31 млн, увеличив импорт на $100 млн

Экспорт Курской области в первой половине 2025 года сократился на $31 млн, импорт же вырос на $100 млн. При этом охраняется положительный внешнеторговый баланс: экспорт превышает импорт в 1,4 раза. Внешнеторговый оборот за тот же период увеличился на 8,5%. Такие данные на оперативном совещании озвучил врио заместителя председателя правительства региона Левон Осипов.

По его словам, 428 организаций области торгуют с 81 страной мира, в том числе 239 компаний экспортируют продукцию в 44 государства. Основные торговые партнеры Курской области — Белоруссия, Китай, Алжир, Индия.

О падении рентабельности экспорта зерновых в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь