На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

В тройном ДТП на 296 км автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь в Изобильненском округе скончались водители автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Гранта» Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 25 августа около 7:40 водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2114», затем — в «Ладу Ларгус». От удара загорелись все три машины.

«В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия скончались водители а«Ларгуса» и «Грант». Водитель «ВАЗ-2114» доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь»,— отметили в ведомстве.

Автоинспекторами установлено, что водителем автомобиля «Гранта» был 35-летний житель Ставрополя, за последние два года за нарушение ПДД не привлекался.

Детали происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн