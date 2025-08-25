В Ставропольском крае реализуют 165 народных проектов за 730 млн рублей
В 2025 году в Ставропольском крае реализуют 165 проектов народных инициатив, общая стоимость более 730 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Изобильненского округа Роман Коврыга.
Фото: Telegram-канал главы Изобильненского округа Романа Коврыги
В частности, в Изобильненском округе реализуются 19 проектов подобных проектов. Так, в хуторе Спорном по программе поддержки местных инициатив обновили пешеходную дорожку на ул. Мира. Стоимость проекта составила 3,7 млн руб.
Как отметил глава Изобильненского округа, работы были выполнены качественно и в установленные сроки.