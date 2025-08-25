За систему безопасности для двух судов в Саратовской области предлагают 7,4 млн

Управление судебного департамента в Саратовской области объявило аукцион на поставку комплексной (интегрированной) системы безопасности для нужд районных (городских) судов. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о Ершовском районном суде Саратовской области и Аркадакском районном суде. Первый расположен по адресу г. Ершов, ул. 25 съезда КПСС, 40, второй — г. Аркадак, ул. Ленина, 69. В рамках госконтракта исполнителю предстоит поставить и установить систему в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 2 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 7,4 млн руб.

Павел Фролов