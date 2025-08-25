Проект реконструкции дачи Безбородко перешел к гендиректору компании из Мценска

Компанию ООО «Монолит», которая занимается ремонтом и приспособлением к современному использованию Дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной в Петербурге теперь контролирует предприниматель Максим Лобанов. Об этом со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус» 25 августа сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как свидетельствуют материалы сервиса, половина долей ООО «Монолит» принадлежит бизнесмену непосредственно, еще половина — через принадлежащую ему компанию «Новый квартал».

Господин Лобанов значится гендиректором ООО «НПО "Аврора"», которая зарегистрирована в городе Мценске Орловской области. Заявленный основной вид деятельности — производство драгоценных металлов. Предприятие занимается переработкой печатных плат и другого лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, производством медного катода и аффинированных металлов.

Ранее доли в компаниях «Монолит» и «Новый квартал» принадлежали ООО "УК «Красный мост»", а до этого — предпринимателю Тимуру Кабукаеву, также занимавшемуся ювелирной продукцией.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что КГИОП опубликовал обновленный проект реконструкции дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной, 40. Его доработали под дополнительные офисы.

Андрей Цедрик