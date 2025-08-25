В собственность Краснодара пытаются вернуть участок площадью 103 га

Прокуратура Краснодарского края подала иск в Октябрьский районный суд о возврате в муниципальную собственность земельного массива площадью более 103 га в пойме реки Кубань рядом с парком 40-летия Победы. Кадастровая стоимость спорной территории превышает 2 млрд руб. Участок ранее принадлежал совхозу «Краснодарский», затем оказался в собственности ДНТ «Дружба». Ответчиками по делу выступают около сотни владельцев участков, часть земли контролирует компания АСК (AVA Group), планировавшая строительство коттеджного поселка «Изумрудный остров».

По данным прокуратуры, оформление прав собственности на массив сопровождалось нарушениями: в 2009 году решение суда о признании права бессрочного пользования землей за ДНТ «Дружба» было отменено, однако при регистрации этот факт был скрыт. Позднее участки были перепроданы, в том числе компании «Просервис», которую надзорное ведомство считает мнимым собственником.

В прокуратуре уточнили, что иск не затрагивает жилые дома, возведенные и зарегистрированные в установленном порядке, а касается только свободных от застройки земель. В AVA Group заявили, что участок находится в частной собственности с 2011 года, все работы по застройке приостановлены в 2023 году по требованию администрации, и выразили готовность отстаивать права компании в суде.

Юристы полагают, что перспективы ответчиков в этом процессе минимальны. Эксперты указывают на признаки мошеннических действий при первоначальной регистрации прав и считают вероятным удовлетворение иска. По их словам, исходное целевое назначение земли — коллективное огородничество с запретом капитальной застройки — исключает законность последующих сделок, а последующие владельцы не могут считаться добросовестными приобретателями.

