В собственность Краснодара пытаются вернуть участок площадью 103 га
Прокуратура Краснодарского края подала иск в Октябрьский районный суд о возврате в муниципальную собственность земельного массива площадью более 103 га в пойме реки Кубань рядом с парком 40-летия Победы. Кадастровая стоимость спорной территории превышает 2 млрд руб. Участок ранее принадлежал совхозу «Краснодарский», затем оказался в собственности ДНТ «Дружба». Ответчиками по делу выступают около сотни владельцев участков, часть земли контролирует компания АСК (AVA Group), планировавшая строительство коттеджного поселка «Изумрудный остров».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, оформление прав собственности на массив сопровождалось нарушениями: в 2009 году решение суда о признании права бессрочного пользования землей за ДНТ «Дружба» было отменено, однако при регистрации этот факт был скрыт. Позднее участки были перепроданы, в том числе компании «Просервис», которую надзорное ведомство считает мнимым собственником.
В прокуратуре уточнили, что иск не затрагивает жилые дома, возведенные и зарегистрированные в установленном порядке, а касается только свободных от застройки земель. В AVA Group заявили, что участок находится в частной собственности с 2011 года, все работы по застройке приостановлены в 2023 году по требованию администрации, и выразили готовность отстаивать права компании в суде.
Юристы полагают, что перспективы ответчиков в этом процессе минимальны. Эксперты указывают на признаки мошеннических действий при первоначальной регистрации прав и считают вероятным удовлетворение иска. По их словам, исходное целевое назначение земли — коллективное огородничество с запретом капитальной застройки — исключает законность последующих сделок, а последующие владельцы не могут считаться добросовестными приобретателями.
