В Ставрополе уволили сотрудницу комитета образования за крупную взятку

По иску прокуратуры Ставропольского края уволена работница комитета образования городской администрации в связи с утратой доверия. Чиновница подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

«Бывшая чиновница причастна к получению незаконных вознаграждений за оказание содействия коммерческой организации в приемке детскими садами некачественной молочной продукции»,— говорится в информации ведомства.

Вместо того чтобы уволить чиновницу по статье об утрате доверия, комитет образования позволил ей уволиться по собственному желанию.

На основании этого прокуратура предъявила в суд исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения фигурантки. Требования удовлетворены.

Наталья Белоштейн