В КМВ оценили готовность ремонта ведущих к спортобъектам дорог

В Ставропольском крае почти половина местных дорог, которые ремонтируются в этом году, ведут к различным спортивным объектам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

В Кисловодске работы полностью завершили на улице Толстого, ведущей к училищу Олимпийского резерва. Дорога на улице Седлогорской, где находятся картинг-клуб «Бешеные тачки» и дворец спорта «Арена-Кисловодск», отремонтирована на 80%.

В Пятигорске готовность улицы Ермолова, на которой находится бассейн филиала СКФУ, а также один из старейших и крупнейших ипподромов в России, оценили в 95%. Дорога по улице Первая Бульварная, ведущая к нескольким спортивным стадионам и футбольным полям, готова на 65%.

В Минеральных Водах ведутся работы на улице Пролетарской – по ней можно подъехать к детскому бассейну. Неподалеку находятся центральный спортивный стадион и крупный физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

«На всех объектах завершены работы по установке бордюрного камня, восстановлены тротуары, установлены пешеходные светофоры. Где необходимо, заменили опоры и линии освещения. Завершается ремонт покрытия проезжей части и работы по обустройству автобусных остановок. Все работы закончим до конца лета», — отметил в сообщении Владимир Владимиров.

Константин Соловьев