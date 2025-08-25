Центробанк объяснил рост цен на бензин на Дону высоким спросом у аграриев

Моторное топливо в Ростовской области подорожало за год на 9,4%. Рост цен на бензин в регионе в Центробанке России объяснили сезонностью: летом аграрии активно закупают топливо для проведения полевых работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы отделения по региону Южного ГУ Банка России.

Кроме этого, высоким спросом бензин пользуется у туристов и автопутешественников. В числе причин роста цен на топливо эксперты отмечают то, что отдельные нефтепереработчики летом традиционно закрываются на плановые ремонты, и объем производства в стране временно снижается.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовской области за год яйца подешевели на 19,5%. Это связано с ростом производства в стране, а следом за ним — и предложения продукции на местном рынке.

В целом в июле 2025 года годовая инфляция в Ростовской области сократилась до 8,9% после 9,6% в июне. Это меньше значения по Южному федеральному округу (9,02%), но выше, чем по России в целом (8,79%).

Наталья Белоштейн