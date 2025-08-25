Ставрополь погасил весь коммерческий долг в 2025 году

Ставрополь полностью погасил муниципальный долг перед кредитными организациями в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В первом полугодии 2025 года замещен весь объем муниципального долга перед кредитными организациями. Городской бюджет в январе-июне исполнен по доходам в размере 8,4 млрд руб. по расходам — 9 млрд руб. Поступления достигли 100% к плановым показателям», — приводится в сообщении комментарий господина Ульянченко.

По его словам, привлечение бюджетных кредитов высвободило 296 млн руб. для финансирования социально значимых расходов. В городе реализуются национальные проекты «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», «Молодежь и дети», «Семья». За полгода на них направлено 782 млн руб. из запланированных 1,8 млрд руб.

«75% всех потраченных средств пошли на образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт. Социальные выплаты и поддержка граждан составили более 1,4 млрд руб. На образование, культуру, спорт и социальную политику направлены почти 6,7 млрд руб. из запланированных 14,2 млрд руб»,— пояснил глава.

И добавил: «В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» отремонтированы четыре школы. С 2022 года капитальный ремонт прошли 18 образовательных учреждений города. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» началось строительство школы на 1,6 тыс. мест по ул. Андрея Голуба. На эти цели в бюджете-2025 заложено 749,4 млн руб.

На дорожно-транспортную инфраструктуру и благоустройство в первом полугодии потратили 1,3 млрд руб. На безопасность муниципальных объектов, антитеррористическую защищенность, защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность направили почти 252 млн руб.».

Валентина Любашенко