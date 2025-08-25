В Саратовской области выявили нарушения при эксплуатации школьных автобусов

Прокуратура Перелюбского района Саратовской области обнаружила нарушения законодательства при эксплуатации школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура проверила исполнение требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при организации подвоза обучающихся к месту учебы в Перелюбском районе. Оказалось, что своевременно не была получена лицензия на перевозку пассажиров школьным автобусом.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление директору школы. Надзорное ведомство поставило на контроль устранение нарушений.

Павел Фролов