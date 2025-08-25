В Саратовской области выявили нарушения при эксплуатации школьных автобусов
Прокуратура Перелюбского района Саратовской области обнаружила нарушения законодательства при эксплуатации школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Прокуратура проверила исполнение требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при организации подвоза обучающихся к месту учебы в Перелюбском районе. Оказалось, что своевременно не была получена лицензия на перевозку пассажиров школьным автобусом.
По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление директору школы. Надзорное ведомство поставило на контроль устранение нарушений.