СК возбудил дело после обнаружения тела новорожденного на полигоне ТБО в Лепсари

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного младенца на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области. Страшная находка была сделана в минувшие выходные, сообщили в региональном управлении СКР.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Уголовное дело расследуется по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). На место выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов, сотрудников полиции и эксперта.

Всеволожская городская прокуратура организовала по факту случившегося собственную проверку. В надзорном органе пообещали дать оценку всем обстоятельствам произошедшего, в том числе работе органов системы профилактики и организаций, осуществляющих дородовое и послеродовое сопровождение. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле городской прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал об аресте семейной пары, обвиняемой в сожжении тела новорожденного ребенка в петербургском Авиагородке.

Андрей Цедрик