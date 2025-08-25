Под Шадринском мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями

В Курганской области 18-летний мотоциклист погиб после столкновения с двумя автомобилями. Дорожная авария произошла на федеральной трассе под Шадринском, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, вечером 24 августа 27-летний водитель Chrysler двигался по дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган от регионального центра к Шадринску. В это время 18-летний юноша на мотоцикле Yuanda yd125-10 остановился на трассе, чтоб повернуть налево. Водитель легковой машины сбил его, и мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Shacman. Юноша, не имеющий водительских прав, погиб на месте.

Виталина Ярховска