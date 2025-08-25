В Кыштыме директора ресурсоснабжающей компании задержали за получение подкупа

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в Кыштыме директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым». Возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа в крупном размере за незаконные действия (п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 22 августа руководитель ресурсоснабжающей организации получил от директора ООО «Управляющая компания “Семья”» 600 тыс. руб. за «фиктивное подписание» актов проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду. Объект должен обеспечивать теплом жилые многоквартирные дома, расположенные в Кыштыме.

Преступление выявили сотрудники УФСБ Росси по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.

По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключение под стражу.