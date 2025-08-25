Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В администрации Унцукульского района Дагестана прошли обыски

В Дагестане следователи провели обыски в администрации Унцукульского района по уголовному делу по факту халатности при строительстве новой школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Дагестану

Фото: пресс-служба СУ СК России по Дагестану

«В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время обыска в муниципалитете изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Круг причастных лиц к преступлению устанавливается.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все