В администрации Унцукульского района Дагестана прошли обыски
В Дагестане следователи провели обыски в администрации Унцукульского района по уголовному делу по факту халатности при строительстве новой школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Дагестану
«В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту халатности должностных лиц, допустивших нарушения при строительстве новой школы в селе Балахани Унцукульского района, следователи провели обыски в администрации района»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Во время обыска в муниципалитете изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Круг причастных лиц к преступлению устанавливается.