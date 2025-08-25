Глава СКР хочет знать, почему нарушают права жильцов на Куликова в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сведениям о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, с марта этого года в многоквартирном доме на ул. Куликова в Астрахани не работает лифтовое оборудование. Здание построено в 1994 году. Жильцам приходится подниматься на верхние этажи по лестнице. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

По поручению господина Бастрыкина начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков также доложит о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов