ММК направит на экологию более 10 млрд рублей в 2025 году

Инвестиции группы ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») в природоохранную деятельность в 2025 году составят около 10,2 млрд руб. В том числе 9,9 млрд руб. за счет материнской компании, сообщает пресс-служба ММК.

Всего в этом году предусмотрено 25 экологических мероприятий в разных переделах комбината и семь — в дочерних компаниях. Крупнейшие инвестиции — более 2,6 млрд руб. направят на модернизацию и строительство природоохранных сооружений в коксохимическом производстве. Еще около 1,8 млрд руб. выделят на обновление доменного производства, где до 2027 года планируется реконструировать воздухонагреватели пяти доменных печей.

В этом году также ММК планирует переработать 7,5 млн т текущих и отвальных металлургических шлаков. Это позволит использовать в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства не менее 1,8 млн т отходов. Кроме того, компания планирует рекультивировать 7 га Западного карьера горы Магнитной, а в октябре — в очередной раз зарыбить Магнитогорское водохранилище, в которое выпустят 50 тыс. экземпляров сазана, 40 тыс. белого амура и 3,5 тыс. судака.

Виталина Ярховска