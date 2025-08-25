Жители Челябинской области тратят на оплату ЖКУ в среднем 4,5 тыс. рублей

В 2024 году среднестатистическая семья в Челябинской области тратила 9,1% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива. По этому показателю регион находится на 43 месте среди субъектов России, следует из рейтинга «РИА Новости».

По оценке специалистов, в среднем семья в Челябинской области расходует на оплату ЖКУ и топлива 4,5 тыс. руб. в месяц. За год доля трат уменьшилась на 0,7%, а сумма увеличилась почти на 100 руб. Регион поднялся в рейтинге на восемь позиций.

В лидерах списка оказались Республики Ингушетия (доля расходов — 4,6%; сумма — 3,5 тыс. руб.), Кабардино-Балкарская (6%; 4,5 тыс. руб.) и Астраханская область (6,1%; 3,7 тыс. руб.). Аутсайдерами стали Новгородская (13,6%; 6,6 тыс. руб.) и Магаданская (13,5%; 11,3 тыс. руб.) области, а также Республика Бурятия (13,1%; 6,4 тыс. руб.).

Виталина Ярховска