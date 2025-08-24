В Челябинске на «дрифтера» завели дело за угрозу безопасности другим
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) после опасного вождения местного жителя на дороге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в Металлургическом районе. Водитель Lada 210740 на красный сигнал светофора экстремально заехал на перекресток улицы 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов. Он постоянно производил боковые заносы, разворачиваясь на дороге. Этим, как отмечают в надзорном ведомстве, он создал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Ход расследования уголовного дела в отношении жителя контролируется в областной прокуратуре.