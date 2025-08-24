Полиция проверит данные о драке между работником ФК «Черноморец» и болельщиком
Полиция Новороссийска проводит проверку по информации об избиении болельщика сотрудником ФК «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В соцсетях распространилась информация о том, что 23 августа во время матча в Новороссийске сотрудник футбольного клуба «Черноморец» ударил одного из болельщиков. Очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта.