Полиция проверит данные о драке между работником ФК «Черноморец» и болельщиком

Полиция Новороссийска проводит проверку по информации об избиении болельщика сотрудником ФК «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о том, что 23 августа во время матча в Новороссийске сотрудник футбольного клуба «Черноморец» ударил одного из болельщиков. Очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта.

Алина Зорина