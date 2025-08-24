Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двое подростков пострадали в аварии в Геленджике

В Геленджике при столкновении двух автомобилей пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 23 августа около 16:10 на Геленджикском проспекте. 46-летний житель Ставропольского края за рулем Ford врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2107.

В результате столкновения травмы получили двое пассажиров иномарки 8 и 17 лет. Подростков доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Алина Зорина

