В Новороссийске 108-му десантно-штурмовому полку вручили орден Суворова

Церемония вручения 108-му гвардейскому десантно-штурмовому Кубанскому казачьему ордена Красной Звезды полку ордена Суворова прошла в Новороссийске. Пол удостоился высокой награды за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность личного состава, сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Орден Суворова к полотнищу Георгиевского знамени пока прикрепил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Ханиф Беглов. По его словам, десантники 108-го полка особо проявили себя в ходе специальной военной операции.

«Они вместе с другими полками Новороссийской дивизии освобождали Херсон, уничтожали противника на Николаево-Криворожском направлении в 2022 году, удерживали от противника левый берег Днепра, срывали контрнаступление ВСУ в Запорожской области в 2023 году. И сегодня полк с честью продолжает выполнять боевые задачи в Запорожской области, освободив за последние месяцы четыре населенных пункта», – отметил генерал-майор.

Василий Хитрых