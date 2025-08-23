В секторе Газа остаются 67 граждан России и их родственников

Министерство иностранных дел России сообщило, что в секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников. Ведомство добавило, что российские дипломаты находятся с ними на прямой связи.

«Речь идет о тех наших гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли уехать в период проведения плановых эвакуационных мероприятий»,— пояснила пресс-служба МИД агентству «РИА Новости». Там добавили, что во время основного этапа эвакуации самолетами МЧС России из сектора Газа вывезли порядка 1,2 тыс. россиян. Она проходила после начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» в 2023 году.

20 августа Армия обороны Израиля приступила к захвату города Газа, который считает одним из главных оплотов группировки «Хамас». 22 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что власти страны одобрили план разгрома движения. Он пообещал, что перед началом операции ЦАХАЛ эвакуирует мирных жителей. В тот же день ООН сообщила, что гуманитарная обстановка в анклаве впервые ухудшилась до ситуации катастрофического голода.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Колесницы Гидеона" ускоряют бег».