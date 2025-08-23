Путин: условия и способы ведения боев меняются постоянно

Президента Владимира Путина на встрече с молодыми сотрудниками атомной отрасли спросили о том, на какие вызовы нужно обратить внимание молодежи. Господин Путин сказал о постоянном изменении условий и способов ведения боевых действий.

«Не хочется все время возвращаться в одну и ту же точку, но она самая болевая для нас. Это все, что происходит на линии боевого соприкосновения. О чем я хочу сказать? Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы»,— сообщил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Как добавил президент, стоит отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. «Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и все»,— продолжил он.

Владимир Путин также сказал, что эффективность применения современного оружия резко падает после того, как «та сторона поняла, что мы делаем». Как уточнил глава государства, «у нас сидят люди, которые думают» над повышением эффективности ведения боев ежедневно.