Власти Петербурга нашли новое помещение для приюта «Новый Дом»

Приют для бездомных кошек «Новый Дом» переедет в помещение на Белгородской улице. Власти Санкт-Петербурга отвели организации этот объект, поскольку на прежнем месте появится автобусный парк.

«Новый дом» займет помещение общей площадью 309,3 кв. метра. Оно предоставлено с использованием льготного коэффициента, как социально значимой некоммерческой организации.

«Петербург заботится обо всех своих обитателях — и людях, и животных. Гуманное отношение к братьям нашим меньшим, их защита, помощь их попечителям — неотъемлемая часть культурного кода нашего общества»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Приют осуществляет деятельность по помощи бездомным кошкам с 2016 года. За это время волонтеры помогли более чем 3,5 тыс. «усатых».

Татьяна Титаева