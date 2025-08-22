Ozon пообещал вернуться к привычным срокам доставки заказов через неделю

Маркетплейс Ozon ожидает, что спустя шесть или семь дней вернется к привычным срокам отправки и доставки товаров. В пресс-службе компании заявили, что задержки с поставками фиксируются на пяти складах из 38.

Для более оперативной обработки покупок пользователей Ozon привлек к работе дополнительный персонал. Часть заказов отправили на другие комплексы, там их обработают быстрее.

«Большинство заказов в Москве и Петербурге покупатели по-прежнему получают вовремя»,— добавили в Ozon.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в маркетплейсе признали проблему с обработкой заказов. Они коснулись именно логистических комплексов в Москве и Петербурге.

Татьяна Титаева