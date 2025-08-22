Главные новости за 22 августа. Новороссийск

На Кубани проведено свыше 30 тыс. лабораторных исследований морской воды, включая анализы на содержание нефтепродуктов. Все результаты соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям.

Власти Новороссийска прокомментировали спор с подмосковным застройщиком.

Новороссийск демонстрирует рост на фоне снижения контейнерного рынка России. Экспортные отгрузки через Новороссийск увеличились на 2%. Еще более значительный рост продемонстрировал импорт через порт: здесь был зафиксирован прирост на 7%.

На капремонт молодежного центра в Новороссийске направят 130 млн рублей.

Анапа заняла первое место в рейтинге туристической привлекательности среди малых и средних городов ЮФО.

В Анапе продолжается активная борьба с опасным сорняком — амброзией. На сегодняшний день в городе уничтожено уже 434 из 446 выявленных очагов. Работу по ликвидации оставшихся 12 планируется завершить в ближайшее время.