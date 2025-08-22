Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 22 августа. Новороссийск

На Кубани проведено свыше 30 тыс. лабораторных исследований морской воды, включая анализы на содержание нефтепродуктов. Все результаты соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям.

Власти Новороссийска прокомментировали спор с подмосковным застройщиком.

Новороссийск демонстрирует рост на фоне снижения контейнерного рынка России. Экспортные отгрузки через Новороссийск увеличились на 2%. Еще более значительный рост продемонстрировал импорт через порт: здесь был зафиксирован прирост на 7%.

На капремонт молодежного центра в Новороссийске направят 130 млн рублей.

Анапа заняла первое место в рейтинге туристической привлекательности среди малых и средних городов ЮФО.

В Анапе продолжается активная борьба с опасным сорняком — амброзией. На сегодняшний день в городе уничтожено уже 434 из 446 выявленных очагов. Работу по ликвидации оставшихся 12 планируется завершить в ближайшее время.

Новости компаний Все