Суд наказал саратовчанку за смерть своей дочки в квартире на Аржаного

В Саратове суд вынес приговор в отношении местной жительницы по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, днем 22 июля прошлого года четырехлетняя девочка находилась в квартире дома по ул. Аржаного Саратова вместе со своей старшей сестрой и матерью. В какой-то момент в комнате упал комод, но фигурантка не стала его поднимать.

Вскоре девочка просунула голову между ящиками данного комода и скончалась в результате перекрытия дыхательных путей. Суд наказал фигурантку ограничением свободы.

Павел Фролов