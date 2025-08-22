Анапа стала лидером среди городов ЮФО по туристической привлекательности

Анапа заняла первое место в рейтинге туристической привлекательности среди малых и средних городов ЮФО. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на масштабное исследование Института им. Столыпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.cottage.ru Фото: krasnodar.cottage.ru

Индекс Анапы составил 201,8 балла, что вывело курорт в безусловные лидеры. В тройку лучших также вошли Геленджик (167,6 балла) и крымский Судак (78,35 балла). Среди кубанских городов в топ-15 рейтинга попали Ейск, Туапсе и Горячий Ключ.

Всего в исследовании проанализировали 75 городов. По словам исполнительного директора института Антона Свириденко, рейтинг основан на реальном опыте туристов, а такие сверхпопулярные точки, как Абрау-Дюрсо, намеренно не включались для объективности оценки.