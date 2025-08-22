«Динамо» провело церемонию чествования Александра Овечкина

На домашнем стадионе московского хоккейного клуба «Динамо» «ВТБ Арена» прошла церемония чествования форварда Александра Овечкина. Он является воспитанником столичной команды.

Перед предсезонным товарищеским матчем против казанского «Ак Барса» под своды арены был поднят именной стяг Овечкина. Также президент «Динамо» Виктор Воронин вручил хоккеисту золотую клюшку, «чтобы с ней он дошел до отметки в 1000 голов».

39-летний Овечкин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». В апреле он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах. На счету россиянина 897 голов. В 2018 году в составе «Вашингтона» Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли. В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

В 16 лет Овечкин дебютировал за «Динамо» в матче российской Суперлиги в 2001 году. В составе московской команды он стал чемпионом страны (2005), а также завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2012/13 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако участия в play-off не принимал.

Таисия Орлова