В Анапе ликвидировали свыше 400 очагов амброзии
В Анапе продолжается активная борьба с опасным сорняком — амброзией. На сегодняшний день в городе уничтожено уже 434 из 446 выявленных очагов. Работу по ликвидации оставшихся 12 планируется завершить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Масштабная кампания по выявлению и уничтожению аллергенного растения ведется с мая. За это время сотрудники мэрии и Россельхознадзора провели более 2,6 тысяч обследований территорий, а также организовали разъяснительную работу с населением, раздав 3,4 тысячи листовок.
Контроль за соблюдением правил благоустройства остается строгим: в текущем году за заросшие участки уже составлен 91 административный протокол. Штрафы для нарушителей могут достигать 50 тысяч рублей для юридических лиц.