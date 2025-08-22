В Анапе ликвидировали свыше 400 очагов амброзии

В Анапе продолжается активная борьба с опасным сорняком — амброзией. На сегодняшний день в городе уничтожено уже 434 из 446 выявленных очагов. Работу по ликвидации оставшихся 12 планируется завершить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Масштабная кампания по выявлению и уничтожению аллергенного растения ведется с мая. За это время сотрудники мэрии и Россельхознадзора провели более 2,6 тысяч обследований территорий, а также организовали разъяснительную работу с населением, раздав 3,4 тысячи листовок.

Контроль за соблюдением правил благоустройства остается строгим: в текущем году за заросшие участки уже составлен 91 административный протокол. Штрафы для нарушителей могут достигать 50 тысяч рублей для юридических лиц.