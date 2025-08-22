В Анапе с помощью спецтехники уже очистили 11,7 км береговой линии из 12,9 км
В Анапе близится к завершению механизированная очистка пляжей. На сегодня обработано уже 30 из 34 гектаров береговой линии. Спецтехника очистила 11,7 км из 12,9 км побережья.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
В настоящее время работы ведутся в Витязево на участке в 4 га, где задействовано около 10 единиц техники: выравнивающие грабли и просеивающие машины. Вскоре к ним присоединятся два трактора с навесными устройствами.
Как сообщил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, завершена уборка 800-метрового участка и защитного вала на Центральном пляже. На следующей неделе очистка продолжится на участке от «Лечебного» пляжа до моста технополиса «Эра».