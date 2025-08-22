В Анапе с помощью спецтехники уже очистили 11,7 км береговой линии из 12,9 км

В Анапе близится к завершению механизированная очистка пляжей. На сегодня обработано уже 30 из 34 гектаров береговой линии. Спецтехника очистила 11,7 км из 12,9 км побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В настоящее время работы ведутся в Витязево на участке в 4 га, где задействовано около 10 единиц техники: выравнивающие грабли и просеивающие машины. Вскоре к ним присоединятся два трактора с навесными устройствами.

Как сообщил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, завершена уборка 800-метрового участка и защитного вала на Центральном пляже. На следующей неделе очистка продолжится на участке от «Лечебного» пляжа до моста технополиса «Эра».