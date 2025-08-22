Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Настроение — триколор

В Ростове-на-Дону отметили День российского флага

В пятницу, 22 августа, в южной столице отметили День Государственного флага России. Праздник прошел перед мультимедийным парком «Россия — Моя история». В торжественном мероприятии участвовали врио губернатора Дона Юрий Слюсарь, представители администраций города и районов, военные и юнармейцы. «День российского флага — общенародный праздник, который объединяет всех граждан страны, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений», — подчеркнул глава региона. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

Предыдущая фотография
День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента

День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента

Фото: Василий Дерюгин

Несмотря на то, что день не объявлен выходным, праздничные мероприятия ежегодно посещают сотни ростовчан

Несмотря на то, что день не объявлен выходным, праздничные мероприятия ежегодно посещают сотни ростовчан

Фото: Василий Дерюгин

В этом году перед мультимедийным комплексом «Россия — Моя история» развернули 60-метровый российский триколор

В этом году перед мультимедийным комплексом «Россия — Моя история» развернули 60-метровый российский триколор

Фото: Василий Дерюгин

Также участники пронесли флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО

Также участники пронесли флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО

Фото: Василий Дерюгин

На мероприятии выступил врио губернатора Юрий Слюсарь

На мероприятии выступил врио губернатора Юрий Слюсарь

Фото: Василий Дерюгин

«Каждый, кто сегодня строит, учит, покоряет высоты в науке, культуре и спорте, — делает это под флагом России», — отметил глава региона

«Каждый, кто сегодня строит, учит, покоряет высоты в науке, культуре и спорте, — делает это под флагом России», — отметил глава региона

Фото: Василий Дерюгин

Участники акции

Участники акции

Фото: Василий Дерюгин

На празднике выступил Герой РФ, участник специальной военной операции Андрей Манухин

На празднике выступил Герой РФ, участник специальной военной операции Андрей Манухин

Фото: Василий Дерюгин

В честь Дня флага в городе и области проходят праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки

В честь Дня флага в городе и области проходят праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки

Фото: Василий Дерюгин

Молодые участники акции ответственно относятся к ее проведению

Молодые участники акции ответственно относятся к ее проведению

Фото: Василий Дерюгин

Следующая фотография
1 / 10

День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента

Фото: Василий Дерюгин

Несмотря на то, что день не объявлен выходным, праздничные мероприятия ежегодно посещают сотни ростовчан

Фото: Василий Дерюгин

В этом году перед мультимедийным комплексом «Россия — Моя история» развернули 60-метровый российский триколор

Фото: Василий Дерюгин

Также участники пронесли флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО

Фото: Василий Дерюгин

На мероприятии выступил врио губернатора Юрий Слюсарь

Фото: Василий Дерюгин

«Каждый, кто сегодня строит, учит, покоряет высоты в науке, культуре и спорте, — делает это под флагом России», — отметил глава региона

Фото: Василий Дерюгин

Участники акции

Фото: Василий Дерюгин

На празднике выступил Герой РФ, участник специальной военной операции Андрей Манухин

Фото: Василий Дерюгин

В честь Дня флага в городе и области проходят праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки

Фото: Василий Дерюгин

Молодые участники акции ответственно относятся к ее проведению

Фото: Василий Дерюгин

Новости компаний Все