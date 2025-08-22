Настроение — триколор
В Ростове-на-Дону отметили День российского флага
В пятницу, 22 августа, в южной столице отметили День Государственного флага России. Праздник прошел перед мультимедийным парком «Россия — Моя история». В торжественном мероприятии участвовали врио губернатора Дона Юрий Слюсарь, представители администраций города и районов, военные и юнармейцы. «День российского флага — общенародный праздник, который объединяет всех граждан страны, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений», — подчеркнул глава региона. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
