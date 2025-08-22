Настроение — триколор

В пятницу, 22 августа, в южной столице отметили День Государственного флага России. Праздник прошел перед мультимедийным парком «Россия — Моя история». В торжественном мероприятии участвовали врио губернатора Дона Юрий Слюсарь, представители администраций города и районов, военные и юнармейцы. «День российского флага — общенародный праздник, который объединяет всех граждан страны, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений», — подчеркнул глава региона. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента Фото: Василий Дерюгин Несмотря на то, что день не объявлен выходным, праздничные мероприятия ежегодно посещают сотни ростовчан Фото: Василий Дерюгин В этом году перед мультимедийным комплексом «Россия — Моя история» развернули 60-метровый российский триколор Фото: Василий Дерюгин Также участники пронесли флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО Фото: Василий Дерюгин На мероприятии выступил врио губернатора Юрий Слюсарь Фото: Василий Дерюгин «Каждый, кто сегодня строит, учит, покоряет высоты в науке, культуре и спорте, — делает это под флагом России», — отметил глава региона Фото: Василий Дерюгин Участники акции Фото: Василий Дерюгин На празднике выступил Герой РФ, участник специальной военной операции Андрей Манухин Фото: Василий Дерюгин В честь Дня флага в городе и области проходят праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки Фото: Василий Дерюгин Молодые участники акции ответственно относятся к ее проведению Фото: Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 10 День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента Фото: Василий Дерюгин Несмотря на то, что день не объявлен выходным, праздничные мероприятия ежегодно посещают сотни ростовчан Фото: Василий Дерюгин В этом году перед мультимедийным комплексом «Россия — Моя история» развернули 60-метровый российский триколор Фото: Василий Дерюгин Также участники пронесли флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО Фото: Василий Дерюгин На мероприятии выступил врио губернатора Юрий Слюсарь Фото: Василий Дерюгин «Каждый, кто сегодня строит, учит, покоряет высоты в науке, культуре и спорте, — делает это под флагом России», — отметил глава региона Фото: Василий Дерюгин Участники акции Фото: Василий Дерюгин На празднике выступил Герой РФ, участник специальной военной операции Андрей Манухин Фото: Василий Дерюгин В честь Дня флага в городе и области проходят праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки Фото: Василий Дерюгин Молодые участники акции ответственно относятся к ее проведению Фото: Василий Дерюгин