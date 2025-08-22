Цифровые сервисы AVA Group станут доступнее для застройщиков Кубани

22 августа 2025 года в Краснодаре AVALAB (ИТ-подразделение инвестиционно-строительного холдинга AVA Group) и Ассоциация застройщиков Краснодарского края и Адыгеи заключили договор о сотрудничестве.

Фото: AVA Group

Елена Сошникова, заместитель генерального директора по внешним связям холдинга и первый руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края, отметила: «С момента основания Ассоциации мы понимали, насколько важна цифровизация для развития строительной отрасли. Активно продвигали это направление, начиная с организации первых хакатонов. Это соглашение — значительный шаг вперед для всех участников Ассоциации и гарантия процветания строительной отрасли Кубани».

Документ предусматривает запуск специальной программы, которая даст членам Ассоциации доступ к цифровым продуктам AVALAB на специальных условиях. Среди них отечественная BI-платформа Fastboard, втрое ускоряющая анализ данных и принятие решений без сложных интеграций, интерактивная система AVALIN, превращающая стройплощадки в эффектные 3D-презентации, а также инновационная платформа ITRIELT, создающая единое пространство для работы застройщиков и риелторов. Эти сервисы уже сегодня помогают оптимизировать процессы, увеличивать продажи и сокращать издержки.

Директор AVALAB Грачья Алексанян отметил: «Подписанное соглашение — это шаг к формированию единой экосистемы девелоперской отрасли. Оно открывает доступ к инструментам, которые уже зарекомендовали себя в работе: доказали эффективность на региональных, федеральных и даже международных проектах».

Задача AVALAB — не только разрабатывать технологии, но и быть партнером отрасли в переходе к новым стандартам управления. Это позволяет строительному бизнесу усиливать конкурентоспособность и повышать инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе.

Руководитель «Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея» Олег Колмычек подчеркнул: «Участники нашей Ассоциации получат приоритетный доступ ко всем инновационным разработкам, цифровым инструментам и платформам, которые будут формировать будущее строительной отрасли. Более того, мы не просто будем первыми узнавать о новых технологиях — мы будем первыми, кто внедряет и интегрирует их в реальные проекты. Это даст нам значительное конкурентное преимущество, позволит оптимизировать процессы, сократить сроки и повысить качество строительства. Мы уверены, что этот шаг укрепит позиции нашей Ассоциации как передового объединения, готового к вызовам времени и технологическому прогрессу».

Разработка цифровых процессов в девелопменте в Краснодарском крае началась более пяти лет назад. В AVAGroup внедрение автоматизации — это значительное сокращение времени на обработку данных, электронный документооборот, платформа для агентов, оцифрованные жилые комплексы и локации. Все цифровые продукты дополняют друг друга, а сообщество профессионалов уже выделяет своих лидеров.

Основатель холдинга Ваган Арутюнян: «Три года назад мы поддержали молодое поколение IT-специалистов. Создавали условия для воплощения идей в жизнь, а сегодня цифровизация становится ключевым фактором устойчивости отрасли. Речь идет в первую очередь о создании экосистемы, которая делает бизнес прозрачным, управляемым и предсказуемым».

AVALAB, ИТ-подразделение AVA Group, специализируется на разработке цифровых решений для различных отраслей экономики, способствует развитию ИТ-сообщества в регионе, а также поддерживает технологические стартапы. Подписанное соглашение укрепит взаимодействие между технологическими и строительными компаниями Краснодарского края, способствуя внедрению единых цифровых стандартов и развитию рынка.

