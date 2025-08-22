Ярославца эвакуировали вертолетом после ДТП в Ивановской области

Пострадавшего в дорожной аварии жителя Ярославля доставили в больницу им. Н. В. Соловьева вертолетом санавиации. Об этом сообщили в ярославском минздраве.

75-летний ярославец пострадал в ДТП на территории Ивановской области. После происшествия он проходил лечение в местной больнице. 21 августа было принято решение доставить пострадавшего в ярославскую больницу с помощью вертолета.

Всего на год в Ярославской области запланировано 47 вылетов. Они выполняются в рамках контракта с АО «Национальная служба санитарной авиации». Санавиация работает в регионе пятый год. За это время спасено около 200 пациентов.

Алла Чижова