Девелопер ТОЧНО открыл продажи на Западном обходе Краснодара

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) открыла новый отдел продаж на Западном обходе Краснодара.

Фото: Группа компаний ТОЧНО

Мобильный офис расположен вблизи гипермаркета «Лента» и уже принимает клиентов и партнеров — в будние дни с 8:00 до 19:00 и в выходные с 9:00 до 19:00.

Теперь купить квартиру девелопера №1 в стране по надежности* удобно из любой части города — как на востоке, где находится центральный офис компании, так и на западе, по Славянскому направлению. Новый офис ТОЧНО находится в стратегически важной для города локации. Здесь расположены ключевые транспортные развязки — выезд на улицы Красных Партизан и Калинина. В непосредственной близости — ТЦ «Лента» и ТРЦ «Красная площадь», а также мкр «Немецкая деревня». Кроме того, по планам городской администрации, к 2027 году Западный обход расширят до шести полос в каждом направлении, а рядом проложат новую трамвайную линию — все это позволит улучшить транспортную доступность локации для клиентов и партнеров.

Здание площадью 34,1 кв. м представляет собой функциональный павильон в фирменном стиле ТОЧНО и включает холл, рабочую зону для менеджеров и встреч с клиентами для заключения сделок, а также презентационный зал. В офисе предусмотрено все для работы в комфортных условиях, помимо продуманного внутреннего пространства, девелопер обустроил «пляж продаж» — outdoor-зону** отдыха с мягкими шезлонгами.

В новом отделе продаж представлены все проекты ТОЧНО в 8 регионах и 15 городах страны — приобрести жилую и коммерческую недвижимость, включая парковки и кладовые помещения, по выгодным условиям можно как для проживания, так и долгосрочной инвестиции. Менеджеры проведут консультации по жилым комплексам и предложат индивидуальные условия для покупки.

«Главный ресурс в жизни современного человека — время. Понимая это, мы открыли новый мобильный офис на западе Краснодара. Теперь процесс покупки квартиры от ТОЧНО для жителей этой части города станет максимально доступным и комфортным»,— комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

*согласно данным портала «Всеостройке.рф» Рейтинг строительных компаний России в 2025 — Всеостройке.рф **на открытом воздухе

https://tochno.life/