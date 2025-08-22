Жителю Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля родственника
Жителю Краснодарского края грозит до 10 лет лишения свободы за кражу автомобиля своего покойного дяди из гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
43-летний житель Славянского района похитил из гаража умершего родственника автомобиль марки Toyota и переоформил на себя. Ущерб супруге покойного составил 2,5 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд. Житель Славянского района обвиняется по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).