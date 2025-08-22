На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи автомобилей

На въезд на Крымский мост со стороны Керчи к 15:00 скопилось более 1,2 тыс. автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации по движению через переправу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Время ожидания превышает три часа. Со стороны Тамани очередей на ручной досмотр нет.

Ранее, к 13:00, в очереди на мост со стороны Керчи находилось более 1,1 тыс. машин.

Как сообщал «Ъ-Кубань», 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время ожидания может достигать четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко