На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи автомобилей
На въезд на Крымский мост со стороны Керчи к 15:00 скопилось более 1,2 тыс. автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации по движению через переправу.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Время ожидания превышает три часа. Со стороны Тамани очередей на ручной досмотр нет.
Ранее, к 13:00, в очереди на мост со стороны Керчи находилось более 1,1 тыс. машин.
Как сообщал «Ъ-Кубань», 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время ожидания может достигать четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.