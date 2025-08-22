В Краснодаре арестовали заказчика убийства подруги бывшей жены

Суд в Краснодаре заключил под стражу до 18 октября 34-летнего жителя города, подозреваемого в организации приготовления к убийству по найму. Об этом сообщает СУ СКР по краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант решил заказать убийство знакомой своей бывшей супруги на почве личной неприязни. Все действия проходили под контролем правоохранителей: предполагаемый исполнитель инсценировал убийство.

Затем посредник предоставил заказчику фотографии и получил 1 млн руб. После этого фигуранта задержали, у него дома провели обыск.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).

Анна Гречко