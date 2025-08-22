Арбитраж ввел наблюдение в отношении девелоперской компании «Ю.С.К. Империя»
Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление девелоперской компании ООО «Ю.С.К. Империя» о собственном банкротстве и ввел в отношении нее процедуру наблюдения. Как следует из материалов дела, долг общества перед кредиторами составляет 22,2 млн руб., при этом доказательств его погашения суду представлено не было.
Заявление о несостоятельности компания подала весной этого года, сославшись на невозможность обслуживать обязательства. В соответствии с законом руководитель общества обязан инициировать банкротство при признаках неплатежеспособности. Суд согласился с доводами должника и назначил временным управляющим Никиту Глушкина, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Евразия». Первое собрание кредиторов состоится 1 декабря, где будет определен представитель кредиторов и обсуждены перспективы дальнейшего процесса.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ю.С.К. Империя» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году, генеральный директор — Владислав Романченко. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций и участии в подрядных работах. В 2023 году выручка компании составила 109,89 млн руб., расходы — 115,24 млн руб., доходы — 110,21 млн руб.
В отношении компании действуют 20 исполнительных производств на общую сумму 17,6 млн руб., а также имеются решения ФНС о приостановлении операций по счетам. В июле 2025 года общество было исключено из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.