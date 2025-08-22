Арбитраж ввел наблюдение в отношении девелоперской компании «Ю.С.К. Империя»

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление девелоперской компании ООО «Ю.С.К. Империя» о собственном банкротстве и ввел в отношении нее процедуру наблюдения. Как следует из материалов дела, долг общества перед кредиторами составляет 22,2 млн руб., при этом доказательств его погашения суду представлено не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о несостоятельности компания подала весной этого года, сославшись на невозможность обслуживать обязательства. В соответствии с законом руководитель общества обязан инициировать банкротство при признаках неплатежеспособности. Суд согласился с доводами должника и назначил временным управляющим Никиту Глушкина, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Евразия». Первое собрание кредиторов состоится 1 декабря, где будет определен представитель кредиторов и обсуждены перспективы дальнейшего процесса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ю.С.К. Империя» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году, генеральный директор — Владислав Романченко. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций и участии в подрядных работах. В 2023 году выручка компании составила 109,89 млн руб., расходы — 115,24 млн руб., доходы — 110,21 млн руб.

В отношении компании действуют 20 исполнительных производств на общую сумму 17,6 млн руб., а также имеются решения ФНС о приостановлении операций по счетам. В июле 2025 года общество было исключено из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Богдан Кобец