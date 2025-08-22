Под Ярославлем начали строить ферму

В селе Шурскол Ростовского округа Ярославской области стартовало строительство крупного молочно-товарного комплекса на 4 тыс. голов скота. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что договоренности о реализации проекта с ООО «Красный маяк» были достигнуты на ПМЭФ.

Компания вложит в строительство 3,8 млрд руб. В комплекс войдут несколько зданий: коровник, доильно-молочный блок, бытовое здание, навозоприемник, площадки для компоста, две газопоршневые электростанции, трансформаторная подстанция. Возведение объекта намерены завершить до конца 2026 года.

Ввод новой фермы позволит увеличить производство молока на 52 тыс. тонн.

Алла Чижова