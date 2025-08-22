В отношении директора ивановского дептранса возбудили еще одно дело

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службах областного следственного управления и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Правительства Ивановской области - директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук

Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Член Правительства Ивановской области - директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук

Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

В апреле 2025 года Генпрокуратура сообщила о задержании директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, а также его первого заместителя по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Тогда речь шла о том, что фигуранты, получив деньги, помогали коммерческой организации в заключении контрактов на ремонт и содержание дорог. Общая сумма полученных средств составила 50 млн руб.

22 августа 2025 года СУ СК России по Ивановской области сообщило, что в ходе расследования дела в отношении директора департамента были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности.

«По версии следствия, чиновник получил от представителя аффилированных компаний 17 млн руб. За указанное вознаграждение он создавал для фирм благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Ввиду этого в отношении директора было возбуждено новое уголовное дело о получении взятки. В настоящее время он находится под арестом по ранее возбужденному делу.

Подозреваемого в даче взятки, фактического владельца двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного строительства, задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно данным с сайта дептранса Ивановской области, главой департамента является Дмитрий Вавринчук.

Алла Чижова